Никола Милутинов поблагодарил фанатов «Панатинаикоса»

Бывший центровой московского ЦСКА Никола Милутинов, который сейчас выступает в греческом «Олимпиакосе», поблагодарил болельщиков «Панатинаикоса» за поддержку после получения травмы.

«Я хочу сказать «Спасибо» фанатам «Панатинаикоса». В сложный для меня момент они аплодировали мне и очень сильно поддержали. Они показали, насколько они замечательны», — приводит слова Милутинова Eurohoops.

Отметим, что сербский центровой получил травму в матче греческого чемпионата по баскетболу с «Панатинаикосом». Милутинов столкнулся с партнёром по команде Костасом Папаниколау

Игроки возвращались в оборону, Милутинов не заметил Папаниколау и врезался в него. После этого серб схватился за лодыжку и долго лежал на паркете, изнемогая от боли. Игрок покинул площадку с помощью врачей.