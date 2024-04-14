Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Никола Милутинов поблагодарил фанатов «Панатинаикоса»

Никола Милутинов поблагодарил фанатов «Панатинаикоса»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший центровой московского ЦСКА Никола Милутинов, который сейчас выступает в греческом «Олимпиакосе», поблагодарил болельщиков «Панатинаикоса» за поддержку после получения травмы.

«Я хочу сказать «Спасибо» фанатам «Панатинаикоса». В сложный для меня момент они аплодировали мне и очень сильно поддержали. Они показали, насколько они замечательны», — приводит слова Милутинова Eurohoops.

Отметим, что сербский центровой получил травму в матче греческого чемпионата по баскетболу с «Панатинаикосом». Милутинов столкнулся с партнёром по команде Костасом Папаниколау

Игроки возвращались в оборону, Милутинов не заметил Папаниколау и врезался в него. После этого серб схватился за лодыжку и долго лежал на паркете, изнемогая от боли. Игрок покинул площадку с помощью врачей.

Сейчас читают:
Милутинов, Томпкинс и Петрушев не примут участия в матче «Олимпиакоса» и «Црвены Звезды»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android