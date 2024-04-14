Эрик Споэльстра высказался о «Майами» перед стартом плей-офф НБА

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра ответил на вопрос о предстоящем плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в преддверии последней игры в регулярном чемпионате.

«Плей-офф даст ответы на многие вопросы, но мы, конечно, многое пережили вместе. Это был насыщенный событиями сезон», — сказал Споэльстра на пресс-конференции перед матчем с «Торонто Рэпторс».

На данный момент «Майами», возглавляемый Споэльстрой, занимает восьмое место в Восточной конференции. Клуб из Флориды победил в 45 матчах при 36 поражениях. Команда отстаёт от «Индианы Пэйсерс» и «Орландо Мэджик» на одно очко в турнирной таблице Востока.

В прошлом сезоне «Майами» начал свой путь со стадии плей-ин и вышел в итоге в финал НБА, проиграв «Денвер Наггетс» со счётом 1-4 в борьбе за чемпионство.