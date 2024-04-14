Миленко Богичевич стал первым тренером «Автодора», кто отработал весь регулярный чемпионат

Наставник «Автодора» Миленко Богичевич стал первым тренером в истории клуба, кто отработал в команде весь регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. До этого еще ни одному специалисту не удавалось удержаться на этой должности по ходу всей «регулярки».

Список тренеров «Автодора» с момента выхода в Единую лигу:

Сезон-2014/15: Анциферов — Мокин — Родионов

Сезон-2015/16: Гринберг — Васильев — Анциферов

Сезон-2016/17: Мазурс — Мокин — Анциферов

Сезон-2017/18: Маццон — Пашутин

Сезон-2018/19: Мокин — Анциферов — Алимпиевич — Пашутин

Сезон-2019/20: Пашутин — Крунич — Кайрис

Сезон-2020/21: Херберт — Коновалов

Сезон-2021/22: Райкович — Коновалов

Сезон-2022/23: Видич (уволен до старта сезона) — Павичевич — Руссо — Вичентич (

Сезон-2023/24: Миленко Богичевич