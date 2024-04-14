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В «Голден Стэйт» определились по поводу участия Карри и Грина в матче с «Ютой»

В «Голден Стэйт» определились по поводу участия Карри и Грина в матче с «Ютой»
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, что разыгрывающий Стефен Карри и форвард Дрэймонд Грин не примут участия в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Ютой Джаз». Об этом специалист заявил на предматчевой пресс-конференции.

НБА - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Юта Джаз
Ньютаун
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент «Голден Стэйт» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Сан-Франциско победил в 45 матчах при 36 поражениях. «Воины» уже гарантировали себе место в стадии плей-ин.

Матч между «Голден Стэйт» и «Ютой» состоится сегодня, 14 апреля, в 22:30 мск. «Джазмены», в свою очередь, расположились на 12-й строчке Западной конференции. «Юта» имеет отрицательный баланс побед и поражений — 31-50.

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