В «Голден Стэйт» определились по поводу участия Карри и Грина в матче с «Ютой»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, что разыгрывающий Стефен Карри и форвард Дрэймонд Грин не примут участия в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Ютой Джаз». Об этом специалист заявил на предматчевой пресс-конференции.

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 14 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Юта Джаз Ньютаун Кто победит в основное время? П1 X П2

На данный момент «Голден Стэйт» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Сан-Франциско победил в 45 матчах при 36 поражениях. «Воины» уже гарантировали себе место в стадии плей-ин.

Матч между «Голден Стэйт» и «Ютой» состоится сегодня, 14 апреля, в 22:30 мск. «Джазмены», в свою очередь, расположились на 12-й строчке Западной конференции. «Юта» имеет отрицательный баланс побед и поражений — 31-50.