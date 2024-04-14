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Трэйси Макгрэди объяснил, почему Брайант входит в топ-5 игроков в истории

Трэйси Макгрэди объяснил, почему Брайант входит в топ-5 игроков в истории
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Трэйси Макгрэди ответил тем, кто не включает легендарного Коби Брайанта в список лучших игроков в истории.

«Разве Мэджик Джонсон не играл с Каримом Абдул-Джаббаром, который был лучшим бомбардиром всех времён? Но вы сидите здесь и говорите о том, что Коби играл с Шаком? Чтобы выигрывать чемпионаты, нужно играть с великими игроками.

Вы хотите ассоциировать Шака с Коби. Но потом, когда Шак уходит, он, Коби Брайант, идёт за Пау Газолем и выигрывает ещё два чемпионата.

Спросите любого, кто играл против Майкла Джордана и против Коби Брайанта, и они скажут вам, что Брайант входит в пятёрку лучших баскетболистов в истории», — приводит слова Макгрэди The Sports Rush.

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