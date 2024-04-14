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Руководитель клуба НБА рассказал, куда может перейти Энтони Дэвис

Руководитель клуба НБА рассказал, куда может перейти Энтони Дэвис
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Если «Лос-Анджелес Лейкерс» решит расстаться со звездным центровым Энтони Дэвисом, один из генеральных менеджеров НБА считает, что «Нью-Йорк Никс» будет их лучшим партнером по сделке, сообщает Шон Девени из Heavy Sports.

«Вам нужна команда, готовая взять на себя его зарплату. Потому что это очень много. И вам нужна команда, которая сможет нагрузить вас драфт-пиками. Есть только одна команда, которая подходит под все эти требования, и это «Никс». Заключить с ними сделку будет несложно», — сказал менеджер.

В ночь с 12 на 13 апреля мск на арене «ФедЭксФорума» в американском Мемфисе прошёл матч регулярного чемпионата НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» переиграл на выезде «Мемфис Гриззлиз» со счётом 123:120.

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