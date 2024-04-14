«Индиана» повторила интересный рекорд результативности в НБА

Баскетбольный клуб «Индиана Пэйсерс» в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации обыграла «Атланту Хоукс» со счётом 157:115. Это четвёртая игра «Иноходцев» со 150 набранными очками по ходу сезона.

Команда из одноимённого штата повторила рекорд по количеству матчей со 150 очками в сезоне НБА. Ранее лишь «Лос-Анджелес Лейкерс» (в 1972 году) и «Сан-Антонио Спёрс» (в 1979 году) удавалось занести себе в актив четыре таких матча. Примечательно, что «Индиана» в трёх матчах из четырёх, в которых набирала 150 очков, обыграла «Атланту».

«Индиана» заняла пятое место по итогам регулярного чемпионата НБА. В первом раунде плей-офф команде предстоит сыграть с «Кливленд Кавальерс», который закончил регулярку на четвёртой строчке.