Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Индиана» повторила интересный рекорд результативности в НБА

«Индиана» повторила интересный рекорд результативности в НБА
Комментарии

Баскетбольный клуб «Индиана Пэйсерс» в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации обыграла «Атланту Хоукс» со счётом 157:115. Это четвёртая игра «Иноходцев» со 150 набранными очками по ходу сезона.

НБА - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
157 : 115
Атланта Хоукс
Атланта
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 31, Сиакам - 28, Макконнелл - 17, Макдермотт - 15, Халибёртон - 12, Нембард - 10, Смит - 10, Уокер - 8, Несмит - 8, Топпин - 7, Шиппард - 7, Браун - 4, Джонсон, Джексон, Джексон
Атланта Хоукс: Мюррей - 32, Гуйе - 19, Богданович - 18, Янг - 12, Фернанду - 12, Гриффин - 8, Хантер - 6, Мэтьюз - 6, Бафкин - 2, Форрест, Капела, Крейчи

Команда из одноимённого штата повторила рекорд по количеству матчей со 150 очками в сезоне НБА. Ранее лишь «Лос-Анджелес Лейкерс» (в 1972 году) и «Сан-Антонио Спёрс» (в 1979 году) удавалось занести себе в актив четыре таких матча. Примечательно, что «Индиана» в трёх матчах из четырёх, в которых набирала 150 очков, обыграла «Атланту».

«Индиана» заняла пятое место по итогам регулярного чемпионата НБА. В первом раунде плей-офф команде предстоит сыграть с «Кливленд Кавальерс», который закончил регулярку на четвёртой строчке.

Сейчас читают:
«Индиана» набрала 49 очков за четверть в матче с «Атлантой»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android