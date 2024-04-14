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Янг стал третьим игроком в истории НБА с 25+ очками и 10+ передачами в двух сезонах кряду

Янг стал третьим игроком в истории НБА с 25+ очками и 10+ передачами в двух сезонах кряду
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Разыгрывающий и лидер «Атланты» Трей Янг принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 157:115.

НБА - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
157 : 115
Атланта Хоукс
Атланта
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 31, Сиакам - 28, Макконнелл - 17, Макдермотт - 15, Халибёртон - 12, Нембард - 10, Смит - 10, Уокер - 8, Несмит - 8, Топпин - 7, Шиппард - 7, Браун - 4, Джонсон, Джексон, Джексон
Атланта Хоукс: Мюррей - 32, Гуйе - 19, Богданович - 18, Янг - 12, Фернанду - 12, Гриффин - 8, Хантер - 6, Мэтьюз - 6, Бафкин - 2, Форрест, Капела, Крейчи

Янг, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 12 очков (4 из 9 с игры, где 1 из 4 — трёхочковые), 12 результативных передач и три подбора. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «-35».

Примечательно, что 25-летний баскетболист по итогам стал третьим игроком в истории НБА, которому на протяжении двух сезонов подряд удавалось набирать в среднем как минимум 25 очков и 10 результативных передач. Ранее это удавалось Расселлу Уэстбруку и Оскару Робертсону.

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