Янг стал третьим игроком в истории НБА с 25+ очками и 10+ передачами в двух сезонах кряду

Разыгрывающий и лидер «Атланты» Трей Янг принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 157:115.

Янг, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 12 очков (4 из 9 с игры, где 1 из 4 — трёхочковые), 12 результативных передач и три подбора. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «-35».

Примечательно, что 25-летний баскетболист по итогам стал третьим игроком в истории НБА, которому на протяжении двух сезонов подряд удавалось набирать в среднем как минимум 25 очков и 10 результативных передач. Ранее это удавалось Расселлу Уэстбруку и Оскару Робертсону.