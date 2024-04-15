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Холмгрен повторил достижение Карла-Энтони Таунса для новичков НБА 8-летней давности

Холмгрен повторил достижение Карла-Энтони Таунса для новичков НБА 8-летней давности
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Тяжёлый форвард «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен повторил достижение центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса для новичков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) восьмилетней давности.

21-летний Холмгрен стал первым новичком с сезона-2015/2016, который вышел в старте во всех 82 матчах регулярного чемпионата НБА.

Примечательно, что Холмгрен был задрафтован «Оклахомой» в 2022 году, но не провёл ни одного матча за команду в том сезоне в связи с травмой, которую баскетболист получил перед стартом сезона, столкнувшись с Леброном Джеймсом.

В нынешнем регулярном чемпионате баскетболист «Оклахомы» Холмгрен в среднем за матч набирает 16,6 очка, 7,9 подбора, 2,5 передачи и 2,3 блок-шота.

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