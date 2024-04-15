Плей-ин и плей-офф НБА — 2024: расписание, кто с кем сыграет, какие пары образовались

Официально завершился регулярный чемпионат сезона-2023/2024. Стали известны все пары команд, которые выходят в стадию плей-ин и плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Плей-ин:

Восточная конференция: «Чикаго Буллз» — «Атланта Хоукс» и «Филадельфия Сиксерс» — «Майами Хит».

В матче за седьмой номер посева сыграют «Филадельфия Сиксерс» и «Майами Хит». Победитель этого противостояния попадает в плей-офф на «Нью-Йорк Никс». Проигравшая в этом матче команда поборется за восьмой посев с победителем встречи «Чикаго Буллз» — «Атланта Хоукс».

Западная конференция: «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз» и «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Лейкерс».

В матче за седьмой номер посева сыграют «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Сильнейший в этом матче попадёт в плей-офф на «Денвер Наггетс». Тот коллектив, который окажется слабее, поборется за восьмой посев с победителем встречи «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз».

Стадия плей-ин начнётся 17 апреля и закончится 19 апреля.

Плей-офф:

Восточная конференция: «Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» и «Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик» — две полноценные пары, которые известны на данный момент. Первый сеяный «Бостон Селтикс», как и вторая команда Востока «Нью-Йорк Никс» ожидают своих соперников из стадии плей-ин.

Западная конференция: «Миннесота Тимбервулвз» — «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс» — две полноценные пары, которые известны на данный момент. Первая сеяная «Оклахома-Сити Тандер» и вторая команда Запада «Денвер Наггетс» ждут своих будущих оппонентов.

Стадия плей-офф начнётся 21 апреля.