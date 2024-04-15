Звезда «Енисея» Ратэн-Мэйс: я — талант уровня НБА

Баскетболист «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс высказался о том, почему не смог закрепиться в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На счету канадца пять матчей в НБА.

«НБА — это лига, в которой ты должен быть в нужное время и в нужном месте. Всё должно быть очень конкретным. В том, что я — талант уровня НБА — нет сомнений. Но ты должен оказаться в правильной ситуации, тайминг должен быть идеальным. Для меня он был немного другим, и это не совсем сработало. Но у каждого свой путь.

Я воплотил свою мечту. Я получил возможность быть частью «Нью-Йорк Никс», «Мемфис Гриззлиз», сыграть в НБА. Эта мечта, которая у меня была, когда я был ребёнком, она исполнилась. Я всегда буду чрезвычайно благодарен за это. Я счастлив тому, чего мне удалось добиться в то время», — сказал Ратэн-Мэйс в интервью «Чемпионату».

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