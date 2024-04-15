«Я заслужил титул MVP». Интервью со звездой «Енисея» и Единой лиги Ратэн-Мэйсом

14 апреля завершился регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. Одной из главных звёзд сезона стал канадский защитник «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс. Легионер не только привёл красноярскую команду к лучшему в своей истории результату и вывёл её в плей-офф, но и побил, казалось бы, вечный рекорд Кита Лэнгфорда по количеству очков за отдельно взятый сезон. «Чемпионат» пообщался с одним из лучших легионеров в истории Единой лиги об итогах завершившейся регулярки и предстоящем плей-офф.

Талант уровня НБА

Ксэвьер Ратэн-Мэйс (с мячом) Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

— Прошло более полугода с тех пор, как ты приехал в Россию. Как тебе здесь?

— Мне здесь нравится! Всё отлично, это был очень плавный и лёгкий переход. Победы делают пребывание здесь ещё лучше. Быть частью команды, которая у нас есть, просто отлично. Это сделало всё намного комфортнее. Разумеется, быть вдали от своей семьи всегда тяжело. Но это прекрасно, когда тебе доводится путешествовать и исследовать мир, посещать новые места. В прошлом я многое слышал о России, особенно о Москве. Однако быть здесь и видеть, насколько Россия большая, действительно здорово и интересно.

— Как суровые морозы, особенно в Сибири?

— Да, в Сибири очень-очень холодно (смеётся). Я из Торонто, там тоже бывает очень холодно. Но в Сибири всё немного по-другому в этом плане. Мы пережили зиму, и сейчас становится теплее, больше +10°С, на днях было +14°С. Так что постепенно становится лучше.

— Что скажешь о Красноярске? Есть любимые места?

— Здесь здорово. Это не очень маленький, но и не очень большой город. В любом случае я домосед. Мне нравится быть дома. Но когда выхожу на улицу, мне нравится ходить в разные рестораны. Здесь есть несколько неплохих итальянских ресторанов, мест с азиатской кухней, куда мы с парнями любим ходить и где проводим много времени. Так что здесь очень хорошо.

— В NCAA ты играл за «Флориду Стэйт». Твоими партнёрами были парни, которые попали в НБА: Малик Бизли, Теренс Мэнн, Джонатан Айзек, Дуэйн Бэйкон. Поддерживаешь с ними связь?

— Я до сих пор близко общаюсь с Теренсом Мэнном. Он один из моих очень хороших друзей. У него дела идут очень хорошо. Есть несколько парней, с кем я остаюсь на связи. С кем-то дружу ближе, чем с другими. Но я рад видеть, что эти парни продолжают развиваться, что у них всё хорошо и они играют на высоком уровне.

— С теплотой вспоминаешь студенческие времена? Может, есть какая-то памятная история, самый запоминающийся момент?

— Для меня самым запоминающимся был момент, когда я набрал своё 1000-е очко. Я говорю так, потому что мой папа также играл за «Флориду Стэйт» и набрал больше 1000 очков. Когда это сделал я, думаю, мы стали первым дуэтом отца и сына в истории конференции ACC, в котором оба набрали 1000 очков. Это был особенный момент для меня, моего отца и моей семьи. Я запомню его навсегда.

— Ты не был выбран на драфте, но попал в НБА через G-Лигу. Как думаешь, почему у тебя не сложилось?

— НБА — это лига, в которой ты должен быть в нужное время и в нужном месте. Всё должно быть очень конкретным. В том, что я талант уровня НБА — нет сомнений. Но ты должен оказаться в правильной ситуации, тайминг должен быть идеальным. Для меня он был немного другим, и это не совсем сработало. Однако у каждого свой путь. Я воплотил свою мечту. Получил возможность быть частью «Нью-Йорк Никс», «Мемфис Гриззлиз», сыграть в НБА. Эта мечта, которая у меня была, когда я был ребёнком, она исполнилась. Я всегда буду чрезвычайно благодарен за это. Счастлив тому, чего мне удалось добиться в то время.

Никто не играет на более высоком уровне в Единой лиге, чем он

Ксэвьер Ратэн-Мэйс (с мячом) Фото: БК «Парма»

— Вернёмся к Единой лиге. Ты побил рекорд Кита Лэнгфорда по количеству очков за сезон, который казался вечным. Какие чувства испытал, когда понял, что вошёл в историю лиги?

— Это нечто очень особенное — быть частью истории Лиги ВТБ. Как вы и сказали, в прошлом на рекорд Лэнгфорда могли посмотреть и подумать, что он не будет побит в ближайшее время. И для меня не было целью приехать и стать лучшим скорером в истории Единой лиги. Это не было чем-то, о чём я думал. Но я просто оказался в таком положении, когда могу по-настоящему добиться успеха с тренерским штабом и игроками, которые есть вокруг меня. И у меня получилось. Это то, чем я чрезвычайно горжусь. И сделать это в команде поменьше, от которой никто не ожидал подобного, — для меня это ещё больший повод для гордости. Чтобы побить рекорд, мне потребовалось на шесть матчей меньше, чем Лэнгфорду. И я постараюсь стать одним из первых игроков, набравшим 1000 очков за сезон — не только в истории Лиги ВТБ, но и в истории всей Европы. Это моя следующая цель.

— Преследовал ли ты этот рекорд? Может, когда уже приблизился к Лэнгфорду?

— Да! Мне рассказали о нём примерно полтора месяца назад. Я поговорил с моим личным тренером из Филадельфии, и мы решили, что раз уж есть такая возможность, то мы пойдём и сделаем это. Чем ближе я был к рекорду, тем больше людей говорили об этом. Тренер тоже говорил об этом на тренировках. Этому многое предшествовало, и сейчас я просто счастлив и в каком-то смысле чувствую облегчение, что смог это сделать.

— Как-то отпраздновали достижение с командой? Может, сводил парней в итальянский ресторан?

— Если честно, большого празднования не было. Я пошёл в гости к одному из своих одноклубников, он заказал нам KFC (смеётся). Мы посидели, посмотрели несколько игр, поговорили, просто отдохнули. Так что большого празднования не было. Но просто провести время с моими напарниками по команде — всё, что мне было нужно.

— У кого был в гостях, если не секрет?

— Бо Бич!

— Перед Матчем всех звёзд ты сказал, что являешься лучшим игроком лиги. Станешь MVP?

— Это провокационный вопрос! Я думаю, да. И я говорю это с уважением ко всем остальным в лиге. Но думаю, что я это заработал. Я сделал то, чего не делал никто другой в истории Лиги ВТБ. Перед началом чемпионата нас не включали в топ-8, чего уж говорить о топ-6. И это лучший сезон в истории «Енисея». Мы обыграли ЦСКА, «Зенит», УНИКС, «Локомотив», и это топовые команды уровня Евролиги. Я заслужил право быть MVP этой лиги. Я надрывал задницу, чтобы привести себя и свою команду туда, где мы сейчас есть. Если ответить на ваш вопрос — да, думаю, что я MVP. Мне кажется, никто не играет на более высоком уровне в этой лиге, чем я сейчас.

— Есть ли в лиге другие игроки, которых ты можешь отметить?

— В лиге есть несколько парней, которые также играют на высоком уровне. Ненад Димитриевич из УНИКСа играет в отличный баскетбол. Его способность вести за собой этот коллектив исключительна. В «Зените», конечно же, есть Томас Эртель. Он пропустил много игр на старте сезона, но он подкованный ветеран, который нашёл свою игру во второй половине сезона и играл на очень высоком уровне, чтобы поднять «Зенит» на вершину турнирной таблицы. Это два игрока, которых я назову. Разумеется, в лиге есть куча парней, которых можно назвать, но для меня это Димитриевич и Эртель. Я также включу своего близкого друга Винса Хантера, который тоже из «Зенита». Они проводят отличный сезон и сделали много хорошего для своих команд.

— «Енисей» успешно прошёл первый этап, но во втором всё идёт не так гладко. Как думаете, почему?

— Думаю, ответ очевиден. Мы находимся в точке, когда играем против четырёх команд уровня Евролиги, с которыми мы вообще не должны были соперничать. Мы попали в топ-6, став командой уровня плей-офф. Но в начале сезона ты не играешь против клубов из топ-5 каждую встречу. Мы были андердогами в каждом матче, что проводили на втором этапе. Но в то же время мы проделали хорошую работу, дважды обыграли ЦСКА, что говорит само за себя. Это одна из лучших команд в европейской истории, с большим наследием. Мы делаем всё, чтобы побеждать в каждой встрече. Учитывая это, я думаю, что нет ни одной команды, которая хотела бы играть против нас в плей-офф. Благодаря людям, которые у нас есть — игрокам и персоналу — мы не являемся простым соперником. Мы не та команда, которую можно вынести. Мы многого ожидаем от самих себя. В последние полтора месяца было непросто, но мы начинаем играть в очень хороший баскетбол и по-настоящему рады этому.

— Может быть, какой-то клуб или игрок является принципиальными лично для тебя?

— Я бы не сказал, что это мои принципиальные соперники, но выделю две команды. Я люблю играть против «Зенита». Причина — тренер Хави Паскуаль. Думаю, он абсолютно невероятен. Его познания и тактическое мышление — это удовольствие для меня, потому что я всегда стараюсь обдумать и перехитрить его план на игру. Другая команда — это ЦСКА. Как я уже сказал, ЦСКА — это одна из лучших команд в истории Европы. И каждый раз, когда тебе доводится играть против ЦСКА — это большая честь. Этот клуб сумел многого достичь, выиграть Евролигу и делать другие вещи на протяжении долгого времени. Они были на вершине российского баскетбола, по сути, всегда. Так что это две команды, против которых я люблю играть чуть больше. Но все коллективы хороши. УНИКС — это очень-очень высокий уровень, как и «Локо». У «Локо» потрясающий тренер. В УНИКСе много талантов. Я люблю играть против всех них, но в особенности против ЦСКА и «Зенита».

Единая лига — один из лучших турниров в Европе

Ксэвьер Ратэн-Мэйс (с мячом) Фото: БК «Локомотив-Кубань»

— Впереди плей-офф. «Енисею» всё равно, с кем предстоит играть в первом раунде? Или всё же хотелось миновать какую-то команду?

— Нам всё равно. При всём уважении к остальным, нам неважно, с кем играть. Но внутри нашей команды есть шутка, что единственная команда, на которую мы не хотим попасть — это «Локо». И только потому, что мы из Красноярска, и поездка до Краснодара — это долгий путь для нас. Это самый сложный выезд. Так что если мы могли бы миновать «Локо» ради этого, было бы отлично (смеётся). Но мы готовы играть с кем угодно. Мы уверены в своих силах. Думаем, что можем забрать любую игру и внушить страх в соперников. Но мы не смотрели в таблицу, думая, что не хотели бы играть против кого-то. Мы рады быть в плей-офф, рады получить возможность соревноваться. Будем принимать всё как есть.

— Как считаешь, насколько далеко «Енисей» может пробиться в плей-офф?

— Плей-офф — это другой зверь. И команды, с которыми мы будем играть, по-настоящему созданы для него. У УНИКСа прекрасная глубина состава. Вы видели, что они подписали двух хороших «больших» из «Нижнего». ЦСКА добавил «большого» из «Нижнего». У «Зенита», наверное, лучший тренер в лиге. У них есть игроки из Евролиги — Эртель, Кайл Курич. Эти команды созданы для того, чтобы стать чемпионами в Единой лиге. Если бы вы спросили нас и нашу организацию — собираете ли вы команду для того, чтобы выиграть чемпионат в этом году? Ответ — нет (смеётся). Мы собирали команду, способную соревноваться, но мы не знаем, как всё пройдёт. Однако я могу сказать, что 22 апреля, когда состоится первая игра, мы будем готовы соперничать на высочайшем уровне. Как один из лидеров команды я сделаю всё, что в моих силах, чтобы убедиться, что мы в состоянии одержать победу. Это всё, о чём мы можем просить. Мы не фавориты, от нас не ожидают прохода в финал, полуфинал. Так что нам нечего терять. Мы будем играть с таким настроем и наслаждаться теми несколькими матчами, что нам осталось провести вместе как команде и как группе братьев.

— Перед Матчем всех звёзд ты признавался, что хочешь набрать в звёздной игре 50 очков. Почему ограничился всего 17 очками?

— Дап [Девон Акун-Пëрселл] набрал почти 50 очков или что-то вроде того. Это была одна из тех игр, где у нас в команде был парень, который набрал ход. И когда в команде есть такой человек, ты хочешь позволить ему продолжить делать то, что он делает. Я не буду и никогда не был парнем, который бы вышел и перетянул на себя внимание от кого-то, кто отлично играет. Дап стал MVP, это был его вечер. Он проделал потрясающую работу и удерживал нас в игре очень-очень долго. Мне понравился Матч всех звёзд. Я хотел выступить катализатором и сделать эту игру конкурентной. Мне сказали, что в прошлом она не была таковой, и генеральный менеджер нашей лиги Илона Корстин лично попросила меня как бы задать тон игре. И я думаю, что матч получился высокоуровневым, соревновательным и принёс наслаждение зрителям и болельщикам.

— Как тебе вообще уровень Единой лиги? Тренер Арсич заявлял, что Лига ВТБ ничем не уступает Евролиге.

— По моему личному мнению, Единая лига — это не Евролига, но это один из лучших внутренних чемпионатов во всей Европе. Я бы поставил на первое место Испанию, а Лигу ВТБ и Турцию — прямо за ней. Единая лига высоко ценится, уважается. Как я уже говорил, в турнире есть ЦСКА, УНИКС, «Локо», «Зенит» — четыре команды уровня Евролиги. Такое можно встретить не везде в мире. Поэтому Лига ВТБ — особенная лига, которую я очень люблю, где я вижу себя игроком на протяжении очень долгого времени. Президент и генеральный директор лиги проделали удивительную работу в плане маркетинга, поиска игроков, которые являются её частью. Они делают что-то действительно особенное. Пытаются имитировать стиль и атмосферу НБА в плане Матча звёзд, трансляций и всего такого и замечательно с этим справляются.

— В России сейчас период смены поколений. Можешь отметить кого-то из молодых российских игроков? Можно не только из своей команды.

— Насчёт молодых игроков трудно сказать, но есть один из игроков ­— он не то чтобы очень молодой — это Дмитрий Кулагин из УНИКСа. Я думаю, он великолепен. Баскетболист высокого уровня. В нашей команде несколько перспективных молодых парней, у которых есть возможность стать очень-очень хорошими игроками. Я пытаюсь вспомнить других русских парней в лиге… В «Зените» есть несколько ребят, которые делают хорошую работу. Но я думаю, что лучший россиянин в Европе на данный момент — это Кулагин. Он на голову выше остальных. Он играет на обеих концах площадки, в нападении и в защите. Я не думаю, что есть кто-то лучше него.

— Кулагину уже больше 30 лет.

— Честно, я не знаком с очень молодыми русскими игроками. Те, о ком я мог бы сказать, играют в моей команде — Андрей Топтунов, Дмитрий Сонько, Вова Карпенко. Эти парни будут хороши на протяжении долгого времени, они очень молодые. А с игроками из других команд я не особо знаком.

Предложения из Евролиги по ходу этого сезона

Ксэвьер Ратэн-Мэйс Фото: БК «Парма»

— Гендиректор «Енисея» Владимир Петроковский рассказывал, что по ходу сезона ты получал предложения от других команд, где предлагали повышение зарплаты. Можешь сказать, что за клубы интересовались? Или хотя бы из каких лиг?

— Это ещё один хитрый вопрос. Скажу, что да, получал много предложений из разных команд. Это я могу сказать. Могу ли назвать команды? Нет. Мне нельзя разглашать эту информацию. Но большинство этих команд были из Евролиги, организации высокого уровня. Это всё, что могу сказать. Я знаю, что это как-то расплывчато, но не хочу угодить в неприятности и выложить информацию, которую не следует.

— Владимир Петроковский также говорил, что объяснял тебе, почему не может отпустить в другую команду. Помнишь этот разговор?

— Опять же, я не могу углубляться в подробности (смеётся). Это уникальная ситуация. Я понимаю его точку зрения и почему он не может меня отпустить. Я не знаю, был ли у «Енисея» когда-то такой игрок, как я. Если уж на то пошло, не думаю, что он был. Поэтому я его понимаю. Существует две точки зрения, два мнения, и так будет всегда. Но я счастлив, что я здесь. Я процветаю под руководством своего тренера. Я невероятно счастлив быть частью этой команды и ценю дружеские и братские отношения, которые здесь сложились. Моя единственная цель — завершить сезон на высочайшем возможном уровне и продолжить прокладывать путь, задавать планку для топ-игроков этой лиги. Я хочу стать MVP. Хочу быть парнем из «Енисея», который смог сделать что-то особенное для этой организации, который дал болельщикам повод порадоваться и поговорить об этом. Думаю, наши фанаты заслуживают этого. Это моя цель — привезти титул MVP домой, в наш город, потому что он многое для нас значит.

— Генеральный директор Единой лиги Илона Корстин выражала надежду, что ты задержишься в чемпионате. Хотел бы поиграть здесь подольше?

— Знаете, я всегда говорил, что хочу быть в том месте, где могу строить своё наследие и делать что-то уникальное. Я однозначно вижу такую возможность в Лиге ВТБ. Илона Корстин потрясающе управляет нашей лигой, в руководстве проделывают прекрасную работу. Я хотел бы остаться в России. Очень-очень хотел бы. И я говорю это от всего сердца. Здесь я получил огромную любовь и поддержку. Это многое значит для меня и моей семьи, и я очень это ценю. Предстоящий плей-офф будет главным в моей жизни. Тут есть над чем подумать. Речь идёт о моей семье, финансах и подобных вещах. Но я хотел бы быть частью Лиги ВТБ и получить возможность оставить за собой наследие. Это особенное место, и я хотел бы быть его частью. Я люблю Лигу ВТБ, ценю нашего президента и генерального директора, и, если смогу остаться, это будет многое значить для меня.

— Если «Енисей» выйдет в финал, то готов сделать что-то неординарное, чтобы отметить это достижение? Например, татуировку в честь клуба?

— Если честно, даже не думал так далеко вперёд. Не знаю. Нам точно нужно что-нибудь придумать. Мы бы вошли в историю, и я не знаю, насколько более особенным это может быть. Я просто хочу дождаться плей-офф и посмотреть, как мы покажем себя в первых нескольких матчах, прежде чем думать о завоевании титула.

— В твоих социальных сетях много постов, которые, как кажется, направлены на мотивацию. Сам ими занимаешься или кто-то помогает?

— Дома у меня были несколько человек, которые помогали мне. Но с тех пор, как я в России, у меня нет никого, кто делает для меня посты, аналитику и прочее. Один из наших видеографов, Лиза, которая работает в «Енисее», помогает мне с контентом и делает замечательную работу. Невероятно благодарен ей. Я бы хотел делать больше контента, но пытаюсь расставлять приоритеты. Лиза работает на команду, и команда превыше всего, но она помогает мне, насколько может.

— Выкладывая эти посты, ты стараешься мотивировать подписчиков или самого себя?

— Я знаю, что у меня много подписчиков в социальных сетях. Среди них много детей, которые следят за мной и тем, что я делаю. Думаю, это важнее, чем попытки мотивировать самого себя. Я использую свои социальные сети, чтобы мотивировать, вдохновлять других. Верю, что в один день это увидит маленький ребёнок, который скажет своим родителям: «Я хочу сделать что-то, потому что видел, как это делает Ксэвьер». Это многое значит для меня. Я думаю, что быть примером для молодых поколений — это то, что мы должны делать как люди и как профессиональные спортсмены. Мы должны использовать свою платформу, чтобы учить, вдохновлять, помогать нашему спорту расти.

— А откуда ты берёшь мотивацию?

— Моя мотивация исходит от моей семьи. Ради них я хочу быть лучшей версией себя и поставить нас в наилучшее возможное положение. Помимо этого, моим любимым игроком был Коби Брайант. Я смотрел за ним, изучал, выносил уроки из его карьеры. Я работаю так, как работаю, потому что научился этому у него. Это главная причина, по которой я ношу номер 8, по которой я настолько люблю соревноваться. У меня есть стремление стать лучшим, где бы я ни был и в какой бы лиге я ни играл. Всё это благодаря моей семье и Коби Брайанту, за которым я смотрел всю жизнь. Да покоится он с миром.

— В социальных сетях ты упоминаешь бога. Как религия помогает тебе?

— Я во многом полагаюсь на бога. Вера играет большую роль в моём быте, в моём браке. Это самая постоянная вещь в моей жизни. Мои разговоры с богом происходят каждый день. Когда я нашёл постоянство в вере, всё остальное в моей жизни стало куда более стабильным, чем было. Это был хороший год для меня, и я приписываю это моей жене, моей семье и богу в том числе. Стабильность, которую я обрёл, невероятна, и она исходит из моей веры.

— Летом пройдёт Олимпиада в Париже. Хотел бы сыграть на ней за сборную Канады? Особенно после такого потрясающего сезона за «Енисей».

— Я много играл за национальную команду в молодые годы. Я отлично провёл время и построил хорошую карьеру. Представлять свою страну — это уникальная возможность, особенно на Играх в Париже. Это разговор, которому ещё предстоит состояться в нужное время. Но я всегда люблю представлять свою страну.

— Какие вообще у канадцев шансы в Париже? Всё же соперники привезут более сильные составы, чем это было на минувшем чемпионате мира.

— Канада — вторая сборная в мире по числу игроков из НБА. Мы страна, где в баскетбол играют на высоком уровне. Конечно, есть другие отличные сборные — Сербия, Греция, Германия, США. Но мне нравятся наши шансы. Завоевать медали было бы чем-то особенным для нас и для нашей страны.

— Сделай прогноз.

— Мой прогноз — мы проведём отличную Олимпиаду и возьмём медали. Не знаю, какого достоинства, но однозначно вижу нас на подиуме в Париже в этом году.