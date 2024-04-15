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Звезда «Енисея» Ратэн-Мэйс рассказал о поступавших в этом сезоне предложениях из Евролиги

Звезда «Енисея» Ратэн-Мэйс рассказал о поступавших в этом сезоне предложениях из Евролиги
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Баскетболист «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс признался, что по ходу этого сезона имел предложения от команд из Евролиги.

«Да, я получал много предложений из разных команд. Это я могу сказать. Могу ли назвать команды? Нет. Мне нельзя разглашать эту информацию. Но большинство этих команд были из Евролиги, организации высокого уровня. Это всё, что я могу сказать. Я знаю, что это как-то расплывчато, но не хочу угодить в неприятности и выложить информацию, которую не следует.

Я понимаю точку зрения генерального директора и почему он не смог меня отпустить. Я не знаю, был ли у «Енисея» когда-то такой игрок, как я. Если уж на то пошло, я не думаю, что он был. Поэтому я его понимаю», — сказал Ратэн-Мэйс в интервью «Чемпионату».

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