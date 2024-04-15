Звезда «Енисея» Ратэн-Мэйс рассказал о поступавших в этом сезоне предложениях из Евролиги

Баскетболист «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс признался, что по ходу этого сезона имел предложения от команд из Евролиги.

«Да, я получал много предложений из разных команд. Это я могу сказать. Могу ли назвать команды? Нет. Мне нельзя разглашать эту информацию. Но большинство этих команд были из Евролиги, организации высокого уровня. Это всё, что я могу сказать. Я знаю, что это как-то расплывчато, но не хочу угодить в неприятности и выложить информацию, которую не следует.

Я понимаю точку зрения генерального директора и почему он не смог меня отпустить. Я не знаю, был ли у «Енисея» когда-то такой игрок, как я. Если уж на то пошло, я не думаю, что он был. Поэтому я его понимаю», — сказал Ратэн-Мэйс в интервью «Чемпионату».

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko

Читайте полное интервью с лидером красноярской команды на «Чемпионате».