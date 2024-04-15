Ратэн-Мэйс рассказал, как отметил рекорд по количеству очков за сезон в Единой лиге

Баскетболист «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс поделился эмоциями о том, что превзошёл рекорд Кита Лэнгфорда по количеству набранных очков за отдельно взятый сезон.

«Это нечто очень особенное — быть частью истории Лиги ВТБ. Как вы и сказали, в прошлом на рекорд Лэнгфорда могли посмотреть и подумать, что он не будет побит в ближайшее время. И для меня не было целью приехать и стать лучшим скорером в истории Единой лиги.

Это не было чем-то, о чём я думал. Но я просто оказался в таком положении, когда могу по-настоящему добиться успеха с тренерским штабом и игроками, которые есть вокруг меня. И у меня получилось. Это то, чем я чрезвычайно горжусь. И сделать это в команде поменьше, от которой никто не ожидал подобного — для меня это ещё больший повод для гордости.

Чтобы побить рекорд, мне потребовалось на шесть матчей меньше, чем Лэнгфорду. И я постараюсь стать одним из первых игроков, который набрал 1000 очков за сезон — не только в истории Лиги ВТБ, а в истории всей Европы. Это моя следующая цель.

Как отметил это достижение? Если честно, большого празднования не было. Я пошёл в гости к одному из своих одноклубников, он заказал нам KFC (смеётся). Мы посидели, посмотрели несколько игр, поговорили, просто отдохнули. Так что большого празднования не было. Но просто провести время с моими напарниками по команде — всё, что мне было нужно», — сказал Ратэн-Мэйс в интервью «Чемпионату».

Канадец набрал в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ 924 очка. Предыдущий рекорд принадлежал Киту Лэнгфорду, который в сезоне-2015/2016 набрал 851 очко.

Читайте полное интервью с лидером красноярской команды на «Чемпионате».