Баскетболист «Енисея» Ратэн-Мэйс сравнил Единую лигу с Евролигой

Защитник «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс поделился мнением о Единой лиге ВТБ, а также сравнил её с Евролигой.

«Тренер Арсич заявлял, что Лига ВТБ ничем не уступает Евролиге? По моему личному мнению, Единая лига — это не Евролига, но это один из лучших внутренних чемпионатов во всей Европе.

Я бы поставил на первое место Испанию, а Лигу ВТБ и Турцию — прямо за ней. Единая лига высоко ценится, высоко уважается. Как я уже говорил, в турнире есть ЦСКА, УНИКС, «Локо», «Зенит» — четыре команды уровня Евролиги. Такое можно встретить не везде в мире.

Поэтому, Лига ВТБ — это особенная лига, которую я очень люблю, где я вижу себя игроком на протяжении очень долгого времени. Президент и генеральный директор лиги проделали удивительную работу в плане маркетинга, поиска игроков, которые являются её частью.

Они делают что-то действительно особенное. Они пытаются имитировать стиль и атмосферу НБА в плане Матча звёзд, трансляций и всего такого, и замечательно с этим справляются», — сказал Ратэн-Мэйс в интервью «Чемпионату».

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko

Читайте полное интервью с лидером красноярской команды на «Чемпионате».