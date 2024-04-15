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Ратэн-Мэйс назвал лучшего российского баскетболиста в Европе на данный момент

Ратэн-Мэйс назвал лучшего российского баскетболиста в Европе на данный момент
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Баскетболист «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс поделился мнением о российских игроках, выделив лучшего на данный момент.

«Могу ли я отметить молодых российских игроков? Насчёт молодых игроков трудно сказать, но есть один из игроков ­— он не то чтобы очень молодой — это Дмитрий Кулагин из УНИКСа. Я думаю, он великолепен. Баскетболист высокого уровня.

В нашей команде есть несколько перспективных молодых парней, у которых есть возможность стать очень-очень хорошими игроками. Я пытаюсь вспомнить других русских парней в лиге… В «Зените» есть несколько ребят, которые делают хорошую работу.

Но я думаю, что лучший россиянин в Европе на данный момент — это Кулагин. Он на голову выше остальных. Он играет на обоих концах площадки, в нападении и в защите. Я не думаю, что есть кто-то лучше его», — сказал Ратэн-Мэйс в интервью «Чемпионату».

Читайте полное интервью с лидером красноярской команды на «Чемпионате».
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