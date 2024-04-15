Ратэн-Мэйс ответил на вопрос, хотел ли бы он сыграть на Олимпиаде в составе сборной Канады

Звезда «Енисея» и Единой лиги ВТБ Ксэвьер Ратэн-Мэйс высказался о перспективах сыграть за сборную Канады на предстоящих Олимпийских играх в Париже.

«Я много играл за национальную команду в молодые годы. Я отлично провёл время и построил хорошую карьеру. Представлять свою страну — это уникальная возможность, особенно на Играх в Париже. Это разговор, которому ещё предстоит состояться в нужное время. Но я всегда люблю представлять свою страну.

Канада — вторая сборная в мире по числу игроков из НБА. Мы — страна, где в баскетбол играют на высоком уровне. Конечно, есть другие отличные сборные — Сербия, Греция, Германия, США. Но мне нравятся наши шансы. Завоевать медали было бы чем-то особенным для нас и нашей страны.

Мой прогноз — мы проведём отличную Олимпиаду и возьмём медали. Не знаю, какого достоинства, но я однозначно вижу нас на подиуме в Париже в этом году», — сказал Ратэн-Мэйс в интервью «Чемпионату».

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