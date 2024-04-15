Андрей Ватутин прокомментировал увольнение из ЦСКА Эмила Райковича

Президент ЦСКА Андрей Ватутин дал комментарий по поводу решение команды расстаться с главным тренером Эмилом Райковичем. Об увольнении северомакедонского специалиста стало известно сегодня, 15 апреля. Ватутин отметил, что решение было непростым, но подчеркнул, что качество игры не устраивало ни клуб, ни болельщиков.

«Для нас это было непростое решение. Во-первых, из-за тайминга — не так часто команде приходится переживать смену главного тренера всего за неделю до старта плей-офф. Во-вторых, у всех нас сложились отличные человеческие и профессиональные отношения с Эмилом.

Уже говорил ранее, что Райкович относился к работе с огромной ответственностью, он оказался в непростой ситуации с точки зрения больших перемен в ЦСКА. В начале сезона ожидания от игры нашей команды были не слишком высоки. В том числе усилиями Райковича мы превзошли эти ожидания в первой части чемпионата.

Но сейчас, несмотря на то что мы до последнего тура боролись за лидерство в очень конкурентном регулярном чемпионате Лиги ВТБ, результаты второго раунда и, главное, качество игры не устраивают ни клуб, ни болельщиков.

Жизнь показала, что команде необходимы срочные и серьёзные перемены. К Эмилу, как и к Марко Величковичу и Сашо Тодоровски, всегда будем относиться с добрыми чувствами и самой искренней благодарностью.

От души желаю тренеру и всем его помощникам удачи в дальнейшей работе. А ЦСКА продолжит бороться на пути к самым высоким целям», — приводит слова Ватутина пресс-служба ЦСКА.