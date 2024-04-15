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Эмил Райкович сделал первое заявление после увольнения из ЦСКА

Эмил Райкович сделал первое заявление после увольнения из ЦСКА
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Северомакедонский специалист Эмил Райкович прокомментировал своё увольнение из московского ЦСКА. Московскую команду он возглавил летом 2022 года. Райкович поблагодарил руководство клуба, игроков, болельщиков, а также выразил надежду, что армейцы выиграют титул по итогам этого сезона Единой лиги ВТБ.

«Хотел бы выразить благодарность баскетбольному клубу ЦСКА и его президенту Андрею Ватутину за постоянное конструктивное сотрудничество и оказанное доверие, благодаря которому я возглавлял одну из самых успешных команд в истории европейского баскетбола.

За эти два года у нас было много побед и большое количество приятных моментов, которые останутся в моей памяти. Сейчас хочу поблагодарить свой штаб, игроков и, что не менее важно, болельщиков ЦСКА, которые всегда поддерживали нас в каждом матче.

Искренне надеюсь, что смена тренера подстегнёт команду, которая с возвращением Каспера Уэйра достигнет поставленной цели и выиграет титул», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.

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