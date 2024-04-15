Эмил Райкович сделал первое заявление после увольнения из ЦСКА

Северомакедонский специалист Эмил Райкович прокомментировал своё увольнение из московского ЦСКА. Московскую команду он возглавил летом 2022 года. Райкович поблагодарил руководство клуба, игроков, болельщиков, а также выразил надежду, что армейцы выиграют титул по итогам этого сезона Единой лиги ВТБ.

«Хотел бы выразить благодарность баскетбольному клубу ЦСКА и его президенту Андрею Ватутину за постоянное конструктивное сотрудничество и оказанное доверие, благодаря которому я возглавлял одну из самых успешных команд в истории европейского баскетбола.

За эти два года у нас было много побед и большое количество приятных моментов, которые останутся в моей памяти. Сейчас хочу поблагодарить свой штаб, игроков и, что не менее важно, болельщиков ЦСКА, которые всегда поддерживали нас в каждом матче.

Искренне надеюсь, что смена тренера подстегнёт команду, которая с возвращением Каспера Уэйра достигнет поставленной цели и выиграет титул», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.