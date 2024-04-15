Ватутин объяснил, почему ЦСКА назначил экс-помощника Итудиса Пистиолиса главным тренером

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал назначение в команду на должность главного тренера греческого специалиста Андреаса Пистиолиса. На этом посту он сменил Эмила Райковича, который возглавлял армейцев с лета 2022 года. Ватутин отметил, что ЦСКА не ждёт волшебного преображения, но рассчитывает, что Пистиолис сможет встряхнуть в команду.

«Рад снова приветствовать Андреаса в ЦСКА! Когда мы прощались два года назад, я говорил, что наши пути наверняка пересекутся. Этот день настал, и наше приглашение сразу станет для тренера непростым испытанием. От команды ждут побед, до плей-офф осталась всего неделя, и Пистиолису предстоит сразу включиться в работу.

Мы не ждём волшебного преображения. Рассчитываем, что новый главный тренер сможет свежим взглядом найти нужные ходы в управлении командой, эмоционально встряхнет игроков.

Верим, что у Андреаса всё получится, ведь он прошёл отличную школу на топ-уровне, обладает огромным опытом, умеет побеждать, отлично представляет, что значит — работать в ЦСКА. Важно, что Пистиолис знаком с большинством наших игроков, знает клуб и Лигу, ему не потребуется время на адаптацию. И, главное, он выразил огромное желание помочь команде.

Да, смена тренера перед плей-офф — это большой риск и вызов, но этим шагом вместо обреченности последних матчей мы даём надежду себе и нашим болельщикам на успешное выступление. Времени очень мало, но мы все в клубе приложим максимум усилий, чтобы у Андреаса получилось. Желаем ему удачи и надеемся на поддержку болельщиков!» — приводит слова Ватутина пресс-служба ЦСКА.