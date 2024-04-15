Пистиолис — о назначении главным тренером ЦСКА: играем жёстко, мы здесь, чтобы побеждать!

Греческий специалист Андреас Пистиолис прокомментировал своё назначение на пост главного тренера ЦСКА. О решении было объявлено сегодня, 15 апреля. На этой должности он сменил Эмила Райковича, который возглавлял красно-синих с лета предыдущего года.

«Спустя два года с момента моей последней тренировки в ЦСКА, а до того — восьми лет работы в этой невероятной организации, возвращаюсь в качестве главного тренера команды! Тогда наш президент Андрей Ватутин выразил уверенность, что наши пути ещё пересекутся, и, как всегда, сдержал своё слово!

Мне выпала честь возглавить команду, которой суждено побеждать, быть лучшей в каждой игре! 80 титулов клуба дают прекрасное представление о величии команды.

Мы будем бороться за каждый мяч, будем играть жёстко и заставим всех почувствовать, что значит играть против ЦСКА. Мы здесь, чтобы побеждать!» — приводит слова Пистиолиса пресс-служба армейцев.