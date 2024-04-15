Названы игроки, ставшие лидерами НБА в различных категориях по итогам регулярки

Завершился регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По его итогам определились лидеры в различных показателях в среднем за матч.

Первым по набранным очкам стал разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич — словенец набирал 33,9 очка. Первым по подборам стал центровой «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис (13,7). Защитник «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон стал лидером по результативным передачам (10,9). В графе «перехваты» на первом месте сразу два игрока: ДеАарон Фокс из «Сакраменто Кингз» и Шей Гилджес-Александер из «Оклахома-Сити Тандер» (на счету обоих по два перехвата в среднем за игру).

Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио Спёрс» стал лидером по блок-шотам (3,6). Дончич и Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — лидеры по реализованным броскам с игры (у обоих 11,5). А разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри стал первым по реализованным трёхочковым броскам (4,8).