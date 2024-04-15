Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названы игроки, ставшие лидерами НБА в различных категориях по итогам регулярки

Названы игроки, ставшие лидерами НБА в различных категориях по итогам регулярки
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По его итогам определились лидеры в различных показателях в среднем за матч.

Первым по набранным очкам стал разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич — словенец набирал 33,9 очка. Первым по подборам стал центровой «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис (13,7). Защитник «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон стал лидером по результативным передачам (10,9). В графе «перехваты» на первом месте сразу два игрока: ДеАарон Фокс из «Сакраменто Кингз» и Шей Гилджес-Александер из «Оклахома-Сити Тандер» (на счету обоих по два перехвата в среднем за игру).

Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио Спёрс» стал лидером по блок-шотам (3,6). Дончич и Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — лидеры по реализованным броскам с игры (у обоих 11,5). А разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри стал первым по реализованным трёхочковым броскам (4,8).

Кого выбрал Айверсон?
Член Зала славы Айверсон назвал игрока, который станет лицом НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android