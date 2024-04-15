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Энтони Дэвис установил достижение, которое ему не покорялось за всё время в НБА

Энтони Дэвис установил достижение, которое ему не покорялось за всё время в НБА
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Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 76 матчах в рамках регулярки, что стало его личным рекордом. Ранее лучшим показателем Дэвиса было участие в 75 играх – это случалось в сезоне-2016/2017 и в сезоне-2017/2018, когда баскетболист представлял «Нью-Орлеан Пеликанс».

В нынешнем сезоне НБА Дэвис в среднем за матч набирает 24,7 очка, совершает 12,6 подбора и отдаёт 3,5 передачи. «Лейкерс» завершили регулярный чемпионат на восьмом месте и за право выйти в плей-офф сыграют в плей-ин. Соперниками «озёрников» стал клуб «Нью-Орлеан Пеликанс». Сильнейший в этом матче попадёт в плей-офф на «Денвер Наггетс». Тот коллектив, который окажется слабее, поборется за восьмой посев с победителем встречи «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз».

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