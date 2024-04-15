Стив Керр высказался о предстоящем участии «Голден Стэйт» в плей-ин НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мнением о предстоящем участии команды в стадии плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я доволен тем, чего мы добились в последнее время. Многие наши игроки стали увереннее. Не только на площадке, но и за её пределами. У нас хорошая «химия». Так что у меня очень хорошее предчувствие относительно того, что нас ждёт впереди. Думаю, у нас ещё есть шанс сделать что-то особенное», — сказал Керр во время выступления на пресс-конференции.

Напомним, за право пробиться в плей-офф «Голден Стэйт» поборется с «Сакраменто Кингз». Победитель этой пары встретится с проигравшей команды в противостоянии «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».