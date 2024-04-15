Получивший повреждение спины Дэвис прояснил вероятность участия в плей-ин НБА

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис, получивший травму спины в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Орлеан Пеликанс», выразил уверенность, что сыграет в игре плей-ин 17 апреля. Соперником калифорнийской команды будут «Пеликанс».

«Я не сомневаюсь, что буду играть (во вторник)», — приводит слова Дэвиса на своей странице в социальных сетях журналист Йован Буха.

Напомним, Энтони в матче регулярки с «Нью-Орлеаном» держался за спину и явно испытывал боль, когда покидал площадку, а затем ещё долгое количество времени лежал перед судейским столиком. «Лос-Анджелес» победил со счётом 124:108.

Игра плей-ин с «Пеликанс» начнётся в 2:30 по московскому времени.