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Леброн Джеймс подвёл итоги регулярного чемпионата НБА для «Лейкерс»

Леброн Джеймс подвёл итоги регулярного чемпионата НБА для «Лейкерс»
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился впечатлениями от регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Команда завершила его на восьмом месте и за право выйти в плей-офф сыграет в плей-ин. Соперниками «озёрников» стал клуб «Нью-Орлеан Пеликанс».

«Мы прошли через многое, но, несмотря ни на что, это хороший сезон для нас. Я бы сказал, довольно хороший сезон», — сказал Леброн во время общения с журналистами.

«Лос-Анджелес» и «Нью-Орлеан» сыграют 17 апреля. Матч начнётся в 2:30 по московскому времени. Сильнейший попадёт в плей-офф на «Денвер Наггетс». Тот, кто проиграет, поборется за восьмой посев с победителем встречи «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз».

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