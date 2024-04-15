Гомельский обозначил позицию по решению ЦСКА уволить Райковича и назначить Пистиолиса

Авторитетный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал увольнение из ЦСКА его главного тренера Эмила Райковича и назначение на эту должность Андреаса Пистиолиса, который уже работал в московской команде в качестве помощника Димитриса Итудиса.

«Хороший парень из Македонии, но мягкий и нерешительный, Эмил Райкович отправлен в отставку. Вместо него приглашён хорошо знакомый нам греческий специалист Андреас Пистиолис. Все годы работы Итудиса в ЦСКА он был его самым главным первым ассистентом.

Смена тренеров назревала достаточно давно, но поменять практически в концовке сезона специалиста, то есть найти хорошего тренера, очень сложно. По-моему, армейцы с задачей справились.

Пистиолис – тренер хороший, решительный и достаточно жёсткий. Хорошо подготовлен методически. То есть я уверен, что в тактике и стратегии ЦСКА на плей-офф он разберётся и решит. Другое дело, как быстро он найдёт контракт с командой. Это непросто. Сумеет ли он мотивировать этих игроков. У него самого мотивация будет очень высокая. Вот это меня сейчас волнует. Однако шаг, предпринятый армейским менеджментом, абсолютно верный, и я его приветствую», — сказал Гомельский у себя в социальных сетях.