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Команда Алексея Шведа проиграла в плей-офф чемпионата Китая

Команда Алексея Шведа проиграла в плей-офф чемпионата Китая
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«Шаньси Лунгс», за который выступает российский разыгрывающий Алексей Швед, закончил борьбу в нынешнем сезоне чемпионата Китая. В серии плей-офф «Лунгс» уступили клубу «Чжэцзян Лайонс», не сумев выйти в 1/4 финала. В третьем матче серии, ставшем решающим, «Шаньси» проиграл со счётом 96:109 (1-2 в серии). Швед провёл на паркете пять минут, совершил один подбор.

Напомним, Швед выступает в китайской лиге с 2023 года. В прошлом сезоне он был игроком ЦСКА. О его уходе из московской команды стало известно в начале августа прошлого года. В рамках Единой лиги ВТБ прошлого сезона Швед набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи в среднем за матч. В чемпионате Китая у Алексея следующие статистические показатели в среднем за игру: 16 очков, шесть подборов и 9,3 передачи.

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