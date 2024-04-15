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«Партизан» установил рекорд Евролиги по средней посещаемости матчей

«Партизан» установил рекорд Евролиги по средней посещаемости матчей
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Домашние матчи «Партизана» в нынешнем сезоне Евролиги в среднем смотрели вживую 19 916 зрителей. Таким образом, это стало рекордом в истории турнира по средней посещаемости конкретной команды за сезон.

Несмотря на активную поддержку фанатов, белградскому клубу не удалось выйти в плей-офф. «Партизан» занял 11-е место по итогам регулярного чемпионата. Таким образом, у клуба не получилось повторить успех прошлого сезона, где команде удалось выйти в четвертьфинал.

Со следующего сезона «Партизан» вернётся в сербский чемпионат. Команда пропустила два сезона национального турнира из-за финансовых и бюрократических проблем.

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