В сборной США определились с составом на ОИ-2024, в списке много суперзвёзд НБА

Известны 11 из 12 игроков сборной США, которые отправятся на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

В составе национальной команды сыграют Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум, Девин Букер и Джру Холидэй, а также Энтони Дэвис, Бэм Адебайо, Энтони Эдвардс и Тайриз Халибёртон, сообщает The Athletic.

Леброн не выступал за сборную США с 2012 года, а Карри никогда не играл за олимпийскую национальную команду по баскетболу.

Также Дюрант может стать самым опытным баскетболистом США, поскольку он будет бороться за свою четвёртую золотую медаль и уже заслужил звание лучшего бомбардира национальной команды за всё время. Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля и продлятся до 11 августа.