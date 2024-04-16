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«Очень интересный ход». Тараканов — об увольнении Райковича из ЦСКА

«Очень интересный ход». Тараканов — об увольнении Райковича из ЦСКА
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Олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР Сергей Тараканов поделился мнением по поводу увольнения с поста главного тренера московского ЦСКА Эмила Райковича и назначении на эту должность Андреаса Пистиолиса, который ранее уже работал в стане армейцев в качестве помощника Димитриса Итудиса.

«Очень интересный ход со стороны руководства ЦСКА. Слухи об отставке Райковича ходили давно, в последнее время было ощущение, что он потерял контроль над командой, ЦСКА проиграл много важных игр, в том числе из-за тренерских решений. Я не могу сказать о нём что-то плохое, он хороший специалист, добросовестно работал в ЦСКА, но, видимо, он не готов работать с большими клубами.

Разные кандидатуры обсуждались, но остановились на Пистиолисе. Это человек не случайный, он много лет работал в ЦСКА, хорошо знает систему клуба. Я думаю, игрокам нужна встряска перед плей-офф, поэтому его и пригласили. Я думаю, он может взбодрить игроков и несколько поменять тактику. Очень интересный ход, но, принесёт ли он свои плоды, покажет только время», — приводит слова Тараканова ТАСС.

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