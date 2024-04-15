ЦСКА сменил тренера перед самой развязкой сезона. Кто такой Пистиолис и чего от него ждать

Считаные дни остаются до старта плей-офф Единой лиги ВТБ. ЦСКА, занявший третье место по итогам регулярного чемпионата, уже узнал своего соперника — это будет красноярский «Енисей». Но в руководстве красно-синих, судя по всему, решили, что в нынешнем виде команда не готова всерьёз бороться за успех, и потому пошли на масштабную перестановку. Сегодня, 15 апреля, пост наставника покинул Эмил Райкович, возглавлявший московский коллектив с лета 2022 года.

Ему на замену пришёл греческий тренер Андреас Пистиолис, который в своё время был первым ассистентом Димитриса Итудиса и периодически заменял того в роли и. о. У этого специалиста есть большой опыт выступлений как в еврокубках, так и в Единой лиге. Первые семь лет своей карьеры он провёл в «Панатинаикосе», где был помощником Желько Обрадовича и трижды становился чемпионом Евролиги. Ещё два трофея этого турнира Пистиолис завоевал уже в составе ЦСКА, где проработал с 2014 по 2022 год.

Андреас Пистиолис в тренерском штабе ЦСКА Фото: РИА Новости

Он хорошо знаком с системой ЦСКА, с которым шесть раз выигрывал внутренний чемпионат, но проведёт только второй для себя сезон именно в роли главного тренера. В 2022-м, после отъезда из Москвы, Пистиолис был назначен в «Галатасарай». Под его руководством команда добралась до полуфинала чемпионата Турции, но в пяти матчах уступила «Анадолу Эфес». Тогда в составе турецкого коллектива, кстати, выступал Мело Тримбл, один из лидеров армейцев на сегодняшний день, а ещё звезда «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Пёрселл и Демаркис Бост, которого российские болельщики могут помнить по «Химкам».

Благодаря победам и успеху в плей-офф Пистиолис быстро стал любимцем болельщиков. В ноябре того же года контракт с тренером был продлён до 2025-го, однако под конец сезона-2022/2023 в организации приняли решение о его отставке. Главной причиной послужили неудовлетворительные результаты: «Галатасарай» вылетел в 1/16 Лиги чемпионов ФИБА, а на момент увольнения Пистиолиса шёл 12-м в чемпионате Турции. Команда, где не возникло «химии» между игроками, не оправдала ожидания. Местные СМИ также сообщали, что между наставником и руководством команды существовало множество разногласий. С ним планировали расстаться на протяжении нескольких месяцев, но не могли договориться с кандидатами на замену.

Но «Галатасарай» — уже в прошлом. Теперь перед Пистиолисом стоит весьма непростая задача. И, чтобы разобраться с тем, чего ждать от него в ЦСКА, мы приведём несколько его цитат. Они помогут понять, что это за тренер и какой менталитет он привнесёт в московскую команду.

Андрес Пистиолис в «Галатасарае», 2023 год Фото: Anadolu Agency via Getty Images

«Мне всегда нравилась психологическая составляющая спорта. В целом и в других вещах в моей жизни мне нравится тактическое мышление. Как можно изменить маленькие детали, чтобы сделать всё лучше, и тому подобное. Так работает мой мозг. Тактические вещи я всегда понимал и ценил».

«Успешная команда играет в защите и нападении одновременно. Я не знаю, почему мы всегда должны выбирать одно или другое. Когда строишь команду, нужно заботиться и о том, и о другом. И то, и другое одинаково важно. Есть много команд, которые выигрывали титулы за счёт нападения, и есть много команд, которые выигрывали титулы за счёт защиты. Но команды, которые все помнят, были сбалансированы и в том, и в другом. Они хорошо играли и в защите, и в нападении. Это самые успешные команды».

«Судя по моему опыту, в баскетболе тренды ходят по кругу. Эта защита, та защита… Люди начинают приспосабливаться к одной вещи, учатся с ней справляться, а потом приходится искать другое решение, чтобы создать новые проблемы в нападении и так далее. Самым новым трендом кажется система файв-аут, в которой все пятеро игроков умеют бросать. Но для меня есть только одна тенденция, которая никогда не умрёт — это «бойцы». Люди, которые приходят в игру, сражаются и отдают своё сердце и душу. Играете ли вы в пик-н-ролл, офф-скрин, изоляцию, лоу-пост, файв-аут или с двумя игроками, которые не бросают, если у вас есть бойцы, то вы уже в хорошем положении. Это то, что никогда не выйдет из моды. Люди, которые сражаются, которые готовы играть физически, которые готовы жертвовать собой ради команды».

А вот что сказал Пистиолис уже после назначения в ЦСКА:

«Мне выпала честь возглавить команду, которой суждено побеждать, быть лучшей в каждой игре! 80 титулов клуба дают прекрасное представление о величии команды. Мы будем бороться за каждый мяч, будем играть жёстко и заставим всех почувствовать, что значит играть против ЦСКА. Мы здесь, чтобы побеждать!».

В общем, настрой у тренера боевой. При этом, как заявил президент Андрей Ватутин, в руководстве не рассчитывают на «волшебное преображение» и понимают, что смена наставника перед плей-офф связана с большими рисками. Там надеются, что Пистиолис сможет по-новому взглянуть на управление команды и встряхнуть игроков перед решающей частью сезона. Всё тот же Ватутин сказал, что «команде необходимы срочные и серьёзные перемены», потому что «результаты второго раунда и качество игры не устраивают ни клуб, ни болельщиков».

Существует мнение, что раз уж Райковича в конце концов уволили, то сделать это надо было раньше. На худой конец, можно было дать ему доиграть сезон с нынешним составом, а уже летом – пригласить специалиста, который мог бы начать с чистого листа, самостоятельно провести селекцию и спокойно войти в сезон-2024/2025. Но в ЦСКА верят: так как Пистиолис имеет огромный опыт работы в этой команде, ему не потребуется времени на адаптацию. К тому же он уже знаком с большинством игроков, поэтому с нуля выстраивать отношения с подопечными тренеру также не придётся.

Это рискованное решение, которое совсем не в духе организации. Но главное тут — приоритеты самого ЦСКА. Видимо, в клубе хотят добиться успеха здесь и сейчас. Кое-как доиграть сезон, чтобы через несколько месяцев попробовать сначала — не та стратегия, к которой хотело бы прибегнуть руководство. И раз уж серьёзных кадровых перестановок произведено не было, единственным доступным вариантом остаётся смена главного тренера.

Понятно, что отъезд многих легионеров и даже Алексея Шведа во многом сказался на составе красно-синих, который уже не является таким звёздным и глубоким, как в недалёком прошлом. К тому же Ватутин объяснял, что большая часть бюджета команды уходит на строительство новой арены. С этим — и запретом на участие в еврокубках — было связано отсутствие громких подписаний в прошлое межсезонье. Тем не менее у ЦСКА имеется много качественных исполнителей, которые способны навязать борьбу другим командам из топ-6. Теперь дело остаётся только за Пистиолисом. Будет интересно посмотреть, что он придумает. Поможет ли его назначение шансам ЦСКА в плей-офф — покажет только время.

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