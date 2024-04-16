Инсайдер раскрыл, кого «Бруклин» выбрал новым главным тренером команды

Испанский специалист Жорди Фернандес, являющийся помощником главного тренера «Сакраменто Кингз» Майка Брауна, возглавит «Бруклин Нетс». Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный инсайдер Эдриан Войнаровски.

Фернандес, помимо работы в «Сакраменто», является главным тренером сборной Канады. На чемпионате мира 2023 года он завоевал бронзовую медаль.

«Бруклин» завершил регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Таким образом, команда закончила борьбу в нынешнем сезоне. В активе игроков «Нетс» 32 победы и 50 поражений. Исполняющим обязанности главного тренера «Бруклина» в настоящий момент является Кевин Олли.