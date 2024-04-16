Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский ответил, нужно ли было ЦСКА увольнять Райковича раньше

Владимир Гомельский ответил, нужно ли было ЦСКА увольнять Райковича раньше
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о решении ЦСКА уволить главного тренера команды Эмила Райковича.

На эту должность армейцы сразу после увольнения северомакедонского специалиста назначили Андреаса Пистиолиса, который уже работал в московском клубе в качестве помощника Димитриса Итудиса.

«Нужно было делать раньше? Согласен, увольнение Райковича назрело ещё после окончания прошлого сезона. Судить о стиле тренера Пистиолиса я не могу. Я ни разу не видел, как он управляет командой в качестве главного тренера», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА сыграет с красноярским «Енисеем», который занял шестое место в турнирной таблице Единой лиги в группе А.

Изменения в ЦСКА:
ЦСКА сменил тренера перед самой развязкой сезона. Кто такой Пистиолис и чего от него ждать
ЦСКА сменил тренера перед самой развязкой сезона. Кто такой Пистиолис и чего от него ждать
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android