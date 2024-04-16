Владимир Гомельский ответил, нужно ли было ЦСКА увольнять Райковича раньше

Популярный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о решении ЦСКА уволить главного тренера команды Эмила Райковича.

На эту должность армейцы сразу после увольнения северомакедонского специалиста назначили Андреаса Пистиолиса, который уже работал в московском клубе в качестве помощника Димитриса Итудиса.

«Нужно было делать раньше? Согласен, увольнение Райковича назрело ещё после окончания прошлого сезона. Судить о стиле тренера Пистиолиса я не могу. Я ни разу не видел, как он управляет командой в качестве главного тренера», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА сыграет с красноярским «Енисеем», который занял шестое место в турнирной таблице Единой лиги в группе А.