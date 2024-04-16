«ЦСКА не делает ничего просто так». Валерий Лиходей — о смене тренера в московском клубе

Бывший игрок сборной России по баскетболу Валерий Лиходей прокомментировал увольнение Эмила Райковича с поста главного тренера московского ЦСКА. На смену македонскому специалисту пришёл грек Андреас Пистиолис, который ранее работал помощником Димитриса Итудиса в стане армейцев.

«Думаю, что решение об этой отставке было взвешенным. ЦСКА вроде не делает ничего просто так. У них не бывает скоропалительных выводов. Сейчас решили что-то поменять перед плей-офф — посмотрим, насколько это сработает. Обычно при смене главного тренера команда либо сильно прибавляет, либо наоборот. Будет интересно.

Пистиолис? Сложно что-то сказать о нём. Думаю, что у него должна быть какая-то своя система. Либо у него система Итудиса, вместе с которым он долго работал. Посмотрим», — приводит слова Лиходея «Матч ТВ».