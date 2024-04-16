Кевин Дюрант рассказал, за счёт чего избежал серьёзных травм в этом сезоне НБА

Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант поделился мнением о причинах, позволившим ему избежать серьёзных травм в нынешнем сезоне НБА. Дюрант принял участие в 75 матчах регулярного чемпионата сезона-2023/2024. Сезоном ранее он сыграл лишь в 47 матчах регулярки из-за травм.

«В этом году ни один игрок не упал мне на ноги. За последние два года такое со мной случалось. Если бы не это, я, вероятно, провёл бы столько же матчей, но я рад, что никто не упал на меня. Было несколько неприятных травм, но ничего серьёзного. Я благодарен за это», — приводит слова Дюранта Basketball Forever со ссылкой на AZ Central.

В сезоне-2022/2023 на ногу Дюранта, тогда игрока «Бруклин Нетс», упал лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер, из-за чего Кевин получил повреждение.

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Дюрант играет один на один против 221-сантиметрового Бола: