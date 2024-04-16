В «Минске» обнародовали список статистических лидеров по итогам регулярки Единой лиги

Баскетбольный клуб «Минск» обнародовал список игроков, которые стали лидерами в различных статистических показателях по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Фото: БК «Минск»

Фото: БК «Минск»

Фото: БК «Минск»

Фото: БК «Минск»

Фото: БК «Минск»

Самым результативным игроком команды в сезоне-2023/2024 стал разыгрывающий Григорий Мотовилов, который набрал 378 очков. Также российский баскетболист стал лучшим по передачам в клубе — 124.

Белорусский клуб «Минск» завершил регулярный чемпионат Единой лиги с одной победой при 39 поражениях. Серия без побед преследовала команду на протяжении 367 дней.

По ходу регулярного чемпионата «Минск» расстался с Вячеславом Вергуном, который позднее возглавил екатеринбургский «Уралмаш». Руководить белорусским клубом стал Андрей Суховецкий, затем его назначили главным тренером.