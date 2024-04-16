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Кларк выбрана под первым пиком драфта женской НБА, в топ-10 две баскетболистки из Европы

Кларк выбрана под первым пиком драфта женской НБА, в топ-10 две баскетболистки из Европы
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Американская баскетболистка Кэйтлин Кларк выбрана под первым пиком драфта женской НБА (WNBA) 2024 года. Под вторым пиком была выбрана Кэмерон Бринк. Третьей стала Камилла Кардосо.

Наиболее высокий номер из европейских баскетболисток получили француженки: Карла Лейте выбрана под девятым номером, а Лейла Лякан – под десятым.

Напомним, Кларк является рекордсменкой в студенческой лиге NCAA по результативности. Баскетболистка побила достижение 50-летней давности, которое принадлежало легендарному Питу Маравичу.

В WNBA Кэйтлин будет представлять «Индиану Фивер». Ранее сообщалось, что 36 из 40 (90%) матчей «Индианы» в женской НБА будут показываться по национальному телевидению в США.

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