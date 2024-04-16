Редик выбрал между Йокичем, Дончичем и Гилджес-Александером в гонке за MVP

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джей Джей Редик рассказал, кому он отдаёт свой голос в гонке за звание самого ценного игрока (MVP) нынешнего сезона.

«В моём представлении самыми ценными являются три парня: Никола Йокич, Лука Дончич и Шей Гилджес-Александер. В конечном итоге с минимальным перевесом я отдал свой голос Николе Йокичу. Лука Дончич у меня на втором месте, Шей Гилджес-Александер на третьем, Джейсон Тейтум на четвёртом, Джейлен Брансон на пятом месте. На Янниса Адетокунбо я тоже обратил внимание – он находился недалеко от топ-5. Конечно, нужно учитывать фактор травм, которые были у «Даллас Маверикс», обмены в середине сезона. Вероятно, поэтому я оцениваю Луку немного выше Шея», — сказал Редик в своём подкасте TheOldMan&TheThree.