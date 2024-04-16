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Бывший ассистент уволенного Райковича Денис Годлевский вернулся в ЦСКА

Бывший ассистент уволенного Райковича Денис Годлевский вернулся в ЦСКА
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После увольнения Эмила Райковича с поста главного тренера ЦСКА в штаб команды вернётся Денис Годлевский. Об этом информирует пресс-служба красно-синих. Специалист работал в московском клубе в период с 2015 по 2023 год в статусе тренера-скаута, а также ассистента Райковича. Летом 2023 года Годлевский покинул армейцев, перейдя в штаб «Нижнего Новгорода», однако в конце осени договорился с командой о досрочном расторжении контракта.

Вместе с Райковичем ЦСКА покинули его помощники Марко Величкович и Сашо Тодоровски.

Напомним, об увольнении Райковича стало известно вчера, 15 апреля. Новым главным тренером красно-синих стал греческий специалист Андреас Пистиолис. Годлевский в ЦСКА будет работать помощником Пистиолиса.

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