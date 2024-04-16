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Андрей Ватутин обозначил цели ЦСКА после смены главного тренера

Андрей Ватутин обозначил цели ЦСКА после смены главного тренера
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Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал ближайшие цели клуба после увольнения главного тренера Эмила Райковича, на пост которого назначили грека Андреаса Пистиолиса.

«Сейчас команде в первую очередь надо много работать. Постараться решить массу проблем за очень короткий период. Ни один тренер в мире не является магом, плюс мы находимся в условиях жёсткого цейтнота.

Давайте мыслить поэтапно, будем считать выход в полуфинал ближайшей задачей. Не надо упрекать нас в минимализме, говорю именно о задачах текущего момента. В целом ничего не меняется, мы хотим побеждать и выигрывать титулы», – приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

Напомним, Райкович возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Армейцы пробились в плей-офф Единой лиги ВТБ с третьего места в группе «А». В плей-офф ЦСКА сыграет с красноярским «Енисеем», который занял шестое место в турнирной таблице.

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