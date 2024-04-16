«Не вешаем всех собак на Райковича». Андрей Ватутин — об увольнении тренера в ЦСКА

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что армейцы не перекладывают всю вину за неудачные результаты в последнее время на уволенного специалиста Эмила Райковича, которого на посту главного тренера заменит грек Андреас Пистиолис.

«Никогда не был сторонником резких шараханий и решений. Мы все в долгу перед болельщиками. Каждый в клубе, начиная с меня, несёт ответственность за результат, и сейчас каждый приложит максимум усилий для исправления ситуации.

Несмотря на все проблемы, мы проявили максимум выдержки, давали шансы тренеру и команде, но последние результаты и, главное, качество игры привели нас к этому решению. Сейчас смена тренера — единственное возможное существенное изменение, менять игроков поздно, даже если недоволен кем-то в отдельности или в целом.

В какой-то момент у нас были претензии к команде по самоотдаче, но постепенно этот вопрос отпал. Видим, что в матче с УНИКСом в субботу баскетболисты по-настоящему сражались, отдавали самих себя. По разговорам с игроками понимаем, что желание побеждать никуда не делось, никто не «сливает» сезон. Не работало что-то другое. Повторю, мы не вешаем всех собак на Райковича, с огромной благодарностью и уважением относимся к его работе, восхищены его профессионализмом, работоспособностью, ответственностью, тем огромным уважением, которое он всегда проявлял к ЦСКА», – приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

Напомним, Райкович возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Армейцы пробились в плей-офф Единой лиги ВТБ с третьего места в группе «А». В плей-офф ЦСКА сыграет с красноярским «Енисеем», который занял шестое место в турнирной таблице.