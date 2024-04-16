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Каспер Уэйр рассказал о самочувствии перед плей-офф Единой лиги

Каспер Уэйр рассказал о самочувствии перед плей-офф Единой лиги
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Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр поделился подробностями процесса своего восстановления. Напомним, игрок выбыл из строя после операции на стопе.

«Было непросто. Я пытаюсь вернуться к работе. Определённо, чувствую себя пока не на 100%, но я просто пытаюсь постепенно вернуться к прежнему уровню. Знаю, что быстро не получится. Мне не нужно торопиться. Я это понимаю», — сказал Уэйр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

В плей-офф ЦСКА сыграет с красноярским «Енисеем», который занял шестое место в турнирной таблице Единой лиги в группе «А». Ранее армейцы уволили Эмила Райковича с поста главного тренера и назначили Андреаса Пистиолиса, который уже работал в московском клубе в качестве помощника Димитриса Итудиса.

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