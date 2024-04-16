Андреас Пистиолис высказался о возвращении в ЦСКА

Новый главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал возвращение в команду. Ранее в московском клубе он работал помощником Димитриса Итудиса.

«Многое ли изменилось в ЦСКА с тех пор, как я покинул команду? Некоторые вещи изменились, как и все ситуации, но я бы не сказал, что сильно. Клуб сохранил структуру, мы сохранили нашу культуру. Я чувствую, что это всё тот же клуб, который я покинул, и это делает меня по-настоящему счастливым. Следил ли за ЦСКА после ухода в 2022 году? Определённо. ЦСКА — это моя команда. Я был связан с этим клубом больше, чем с любым другим. Я проработал в некоторых клубах много лет, но это моя команда, и я всегда за ней следил», — сказал Пистиолис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.