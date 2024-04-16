Лидер ЦСКА Каспер Уэйр оценил свои шансы сыграть в плей-офф Единой лиги с «Енисеем»

Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр ответил на вопрос по поводу своих шансов сыграть с красноярским «Енисеем» в плей-офф Единой лиги ВТБ. Напомним, игрок выбыл из строя после операции на стопе.

«Это уже через неделю. Пока ещё слишком рано, чтобы судить. Я просто должен идти шаг за шагом. План на данный момент заключается в том, чтобы оценить, как чувствует себя нога после первой тренировки. Как я уже сказал, я буду идти шаг за шагом», — сказал Уэйр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Ранее армейцы уволили Эмила Райковича с поста главного тренера и назначили Андреаса Пистиолиса, который уже работал в московском клубе в качестве помощника Димитриса Итудиса.