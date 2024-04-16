Генеральный директор «Астаны» назвал символическую пятёрку и человека года в Единой лиге

Генеральный директор казахстанской «Астаны» Самсон Аракелян подвёл итоги сезона Единой лиги ВТБ и ответил на вопросы.

«Самая запоминающаяся игра? Матч с «Локомотивом-Кубань», когда мы крупно уступали в первой половине. Мало того что мы смогли вернуться, но и сделали это против такой команды.

Человек года в Единой лиге? Я бы назвал Ростислава Вергуна. Появился шанс, и он воспользовался им на 100%, он достоин этого.

Команда, которая меня удивила? «Енисей» удивил всех, однозначно.

Сиволическая пятёрка сезона? Ксэвьер Ратэн-Мэйс, Маркелл Джонсон, Карвел Андерсон, Винс Хантер и Джален Рейнольдс.

Кто станет чемпионом? Я надеюсь, «Локомотив» и Карвел Андерсон заберут трофей», – приводит слова Аракеляна Единая лига.