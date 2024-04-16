Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новый главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис назвал главную слабость команды

Новый главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис назвал главную слабость команды
Комментарии

Новый главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением о слабых сторонах команды.

«Думаю, главная слабость в том, что мы почему-то не играем в соответствии со своим потенциалом. Мы определённо можем действовать на площадке намного лучше. Не могу никого винить, такое иногда случается, однако мы должны это исправить», — сказал Пистиолис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Напомним, вчера, 15 апреля, ЦСКА уволил Эмила Райковича с поста главного тренера команды. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ армейцы стали победителями первого раунда сезона. В плей-офф ЦСКА сыграет с красноярским «Енисеем», который занял шестое место в турнирной таблице Единой лиги в группе «А».

Материалы по теме
ЦСКА сменил тренера перед самой развязкой сезона. Кто такой Пистиолис и чего от него ждать
ЦСКА сменил тренера перед самой развязкой сезона. Кто такой Пистиолис и чего от него ждать
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android