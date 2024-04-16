Новый главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис назвал главную слабость команды

Новый главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением о слабых сторонах команды.

«Думаю, главная слабость в том, что мы почему-то не играем в соответствии со своим потенциалом. Мы определённо можем действовать на площадке намного лучше. Не могу никого винить, такое иногда случается, однако мы должны это исправить», — сказал Пистиолис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Напомним, вчера, 15 апреля, ЦСКА уволил Эмила Райковича с поста главного тренера команды. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ армейцы стали победителями первого раунда сезона. В плей-офф ЦСКА сыграет с красноярским «Енисеем», который занял шестое место в турнирной таблице Единой лиги в группе «А».