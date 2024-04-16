Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Семён Антонов высказался о Райковиче после его увольнения с поста главного тренера ЦСКА

Семён Антонов высказался о Райковиче после его увольнения с поста главного тренера ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард ЦСКА Семён Антонов поделился мнением об увольнении Эмила Райковича с поста главного тренера команды и назначении Андреаса Пистиолиса на эту должность.

«На втором этапе, наверное, тучи сгущались над Эмилом, и последние матчи, которые мы показывали, не отражали той игры, которую мы хотим видеть и к которой привыкли болельщики. Хочется лично поблагодарить Эмила за проделанную работу. Сейчас вернулся Андреас, знакомый всем болельщикам со стажем и некоторым игрокам в клубе. Конечно, времени, чтобы что-то изменить, немного. Сегодня у нас первое занятие. Осталось порядка пяти-шести тренировок до первого матча плей-офф. Так что времени, чтобы что-то изменить, не так много. Но Андреас будет пытаться сделать какие-то точечные усиления, изменения», — передаёт слова Антонова корреспондент «Чемпионата» Арина Ершова.

Материалы по теме
Эксклюзив
Новый главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис назвал главную слабость команды
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android