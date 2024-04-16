Семён Антонов высказался о Райковиче после его увольнения с поста главного тренера ЦСКА

Форвард ЦСКА Семён Антонов поделился мнением об увольнении Эмила Райковича с поста главного тренера команды и назначении Андреаса Пистиолиса на эту должность.

«На втором этапе, наверное, тучи сгущались над Эмилом, и последние матчи, которые мы показывали, не отражали той игры, которую мы хотим видеть и к которой привыкли болельщики. Хочется лично поблагодарить Эмила за проделанную работу. Сейчас вернулся Андреас, знакомый всем болельщикам со стажем и некоторым игрокам в клубе. Конечно, времени, чтобы что-то изменить, немного. Сегодня у нас первое занятие. Осталось порядка пяти-шести тренировок до первого матча плей-офф. Так что времени, чтобы что-то изменить, не так много. Но Андреас будет пытаться сделать какие-то точечные усиления, изменения», — передаёт слова Антонова корреспондент «Чемпионата» Арина Ершова.