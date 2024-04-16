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Антонов рассказал, какие чувства у старожилов ЦСКА к новому главному тренеру Пистиолису

Антонов рассказал, какие чувства у старожилов ЦСКА к новому главному тренеру Пистиолису
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Форвард ЦСКА Семён Антонов высказался о новом главном тренере команды Андреасе Пистиолисе, который был назначен на эту должность после увольнения Эмила Райковича. Пистиолис уже работал в ЦСКА, будучи помощником Димитриса Итудиса.

«У Андреаса прекрасный опыт. Он был помощником Димитриса Итудиса на протяжении многих лет. Однажды, когда Итудис заболел, Андреас возглавлял команду и был исполняющим обязанности главного тренера в течение недели. Мы провели три матча, и на тот момент Андреас проявил себя очень здорово.

Конечно, сейчас мы, старожилы команды, испытываем к нему такие чувства… что увидели старого знакомого, которого не видели много лет. Хочется многое обсудить, но мы понимаем, что нам нужно проделать большой объём работы за очень короткое время, и поэтому будем разговаривать потом, чуточку позже», — передаёт слова Антонова корреспондент «Чемпионата» Арина Ершова.

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