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«Руна» и Джеремайя Хилл расторгли контракт по обоюдному согласию

«Руна» и Джеремайя Хилл расторгли контракт по обоюдному согласию
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Защитник «Руны» Джеремайя Хилл покинул команду. Баскетболист и клуб пришли к решению о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.

Хилл оказался в московской команде перед стартом текущего сезона, когда «Руна» завоевала повышение из Суперлиги в Единую лигу. По ходу регулярного чемпионата Джеремайя в среднем набирал 14,1 очка, 5,5 передачи, 3,9 подбора и 1,5 перехвата.

«Руна» не смогла попасть в зону в плей-ин, проиграв в решающем матче с ПБК МБА (75:82). Таким образом, команда заняла пятое место в группе «Б».

28-летний баскетболист и ранее выступал в ЕЛ, будучи игроком «Пармы» в позапрошлом сезоне.

Американец будет доигрывать нынешний сезон в израильском чемпионате.

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